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      ВСУ уничтожили шесть боевиков и их командный пункт на Луганщине: видео спецоперации

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      ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов на Донбассе
      ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов на Донбассе / Скрин из видео

      Украинские военные на Донбассе полностью уничтожили командный пункт российских оккупантов в Луганской области. В результате проведенной операции враг потерял по меньшей мере шесть человек, еще четыре получили ранения.

      Блестящую операцию провела боевая группа К-2 из 54-й отдельной механизированной бригады, рассказал волонтер Юрий Мысягин. Им удалось не только ликвидировать боевиков, но и уничтожить их боевую технику.

      Читайте также: Украинские военные показали эффектное видео ликвидации военной техники боевиков

      Командный пункт боевиков был расположен на окраине заброшенного небольшого поселка. За ним долго и тайно наблюдали украинские военные. Бойцы собирали информацию и пытались провести операцию очень аккуратно и по возможности не обнаружить себя.

      К реализации задания была привлечена разведка, наблюдатели на позициях, а также привлечены квадрокоптеры и беспилотники.

      Ждали момента, когда на командном пункте одновременно будет большое количество людей. А потом настало время "X" и операция началась. Были подняты квадрокоптеры, для точной корректировки огня. Несколько минут и от командного пункта ничего не осталось,
      – отметил волонтер.

      Он подчеркнул, что неоднократная успешная работа группы К-2 – это очередной отличный пример того, как бойцы ООС на фронте научились применять гражданские квадрокоптери (дроны) "Фантом" и "Мавик" в боевых операциях. С их помощью корректируется огонь, ведется наблюдение с воздуха за противником и его укреплениями, передвижением техники, живой силы и за подвозом боеприпасов.

      Бойцы ВСУ ликвидировали командный пункт оккупантов на Луганщине: видео

       

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Жертвы Война на Донбассе
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