ЗСУ знищили шість бойовиків і їх командний пункт на Луганщині: відео спецоперації

Українські військові на Донбасі повністю знищили командний пункт російських окупантів у Луганській області. У результаті проведеної операції ворог втратив щонайменше шість осіб, ще чотири отримали поранення.

Блискучу операцію провела бойова група К-2 з 54-ї окремої механізованої бригади, розповів волонтер Юрій Мисягін. їм вдалося не тільки ліквідувати бойовиків, а й знищити їхню бойову техніку.

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Командний пункт бойовиків був розташований на околиці покинутого невеликого селища. За ним довго і таємно спостерігали українські військові. Бійці збирали інформацію та намагалися провести операцію дуже акуратно і за можливості не виявити себе.

До реалізації завдання була залучена розвідка, спостерігачі на позиціях, а також залучені квадрокоптери і безпілотники.

Чекали моменту, коли на командному пункті одночасно буде велика кількість людей. А потім настав час "X" і операція почалася. Були підняті квадрокоптери, для точної коригування вогню. Кілька хвилин і від командного пункту нічого не залишилося,

– зауважив волонтер.

Він підкреслив, що неодноразова успішна робота групи К-2 – це черговий відмінний приклад того, як бійці ООС на фронті навчилися застосовувати цивільні квадрокоптери (дрони) "Фантом" і "Мавік" у бойових операціях. З їхньою допомогою коригується вогонь, ведеться спостереження з повітря за противником і його укріпленнями, пересуванням техніки, живої сили і за підвезенням боєприпасів.

Бійці ЗСУ ліквідували командний пункт окупантів на Луганщині: відео