ВСУ захватили в плен россиянина: появились детали боя

Украинские бойцы захватили в плен гражданина Российской Федерации после того, как боевики предприняли попытку штурма позиций ВСУ.

Об этом сообщает фонд "Вернись живым".

Инцидент случился в районе Павлополя, где на днях также шел ожесточенный бой.

"Больше десятка штурмовиков боевиков пытались незаметно подобраться к нашим позициям - хотели взять их с боем. Благодаря тепловизионной оптике, мы увидели и остановили врага", – рассказал один из морских пехотинцев.

По его словам, они подпустили врага максимально близко, а затем устроили засаду. Одного из боевиков удалось ликвидировать, остальные получили ранения и скрылись.

Напомним, ранее военнослужащие 57 отдельной мотопехотной бригады сообщили, что захватили в плен на Донбассе гражданина Российской Федерации, у которого оказались так называемые "документы ДНР".