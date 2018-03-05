ЗСУ захопили в полон росіянина: з’явились деталі бою

Українські бійці захопили в полон громадянина Російської Федерації після того, як бойовики зробили спробу штурму позицій ЗСУ.

Про це повідомляє фонд "Повернись живим".

Інцидент трапився в районі Павлополя, де днями також йшов запеклий бій.

"Більше десятка штурмовиків бойовиків намагалися непомітно підібратися до наших позиціях - хотіли взяти їх з боєм. Завдяки тепловізійній оптиці, ми побачили і зупинили ворога", – розповів один з морських піхотинців.

За його словами, вони підпустили ворога на максимально близько, а потім влаштували засідку. Одного з бойовиків вдалося ліквідувати, інші отримали поранення і втекли.

Нагадаємо, раніше військовослужбовці 57 окремої мотопіхотної бригади повідомили, що захопили в полон на Донбасі громадянина Російської Федерації, в якого виявилися так звані "документи ДНР".