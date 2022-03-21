В сети еще раз показали всю скудность армии России. Иначе как объяснить тот факт, что оккупанты не гнушаются похищением сапог для наших военных.

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Тот момент, когда в России закончились лапти для военных

Очередным показателем неполноценности войска московской орды стало переобучение в украинские военные ботинки,

– говорится в сообщении.

В ведомстве подозревают, что вражеские войска разграбили под Мариуполем вещественный склад. Оттуда они и вынесли украинские "Таланы", которые теперь орки охотно носят.

Вторая армия не может даже свое стадо обуть нормально,

– подчеркивают в посте.



Оккупанты украли из состава украинскую обувь для военных / Коллаж 24 канала

Ранее журналист Радио Свобода Левко Стек в эфире 24 канала рассказал, что власти Украины получают много сообщений о случаях мародерства среди оккупантов. Это связано с тем, что оккупантам сказали, чтобы они самостоятельно обеспечивали себя продовольствием, топливом и другими вещами, которые им необходимы.