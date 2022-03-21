У мережі вкотре показали усю мізерність армії Росії. Інакше як пояснити той факт, що окупанти не гребують викраданням чобіт для наших військових.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 4 тижня війни

Той момент, коли на Росії закінчилися лапті для військових

Черговим показником неповноцінності війська московської орди стало перевзування в українські військові черевики,

– йдеться у повідомленні.

У відомстві підозрюють, що ворожі війська розграбували під Маріуполем речовий склад. Звідти вони й винесли українські "Талани", які тепер орки залюбки носять.

Друга армія" не може навіть своє стадо взути нормально,

– підкреслюють у пості.



Окупанти покрали зі складу українське взуття для військових / Колаж 24 каналу

Раніше журналіст Радіо Свобода Левко Стек в ефірі 24 каналу розповів, що влада України отримує багато повідомлень про випадки мародерства серед окупантів. Це пов'язано з тим, що окупантам сказали, щоб вони самостійно забезпечували себе продовольством, паливом й іншими речами, які їм необхідні.

Варте уваги – Втрати ворога станом на 21 березня – дивіться відео: