Об этом во время своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил, что в результате обстрела погиб мужчина, а его дочь получила ранения.

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Зеленский рассказал о вражеских обстрелах 26 июня

Президент отметил, что 26 июня российские оккупанты снова ударили ракетами по Киеву. Обстрел произошел рано утром.

"Вторая армия мира" победоносно "победила" детский сад и жилой дом. Погиб мужчина, ему было всего 37 лет. Есть раненые, и среди них – девочка, зовут ее Женя, ей семь лет, дочь погибшего, сейчас она в "Охматдете",

– добавил Зеленский.

Он отметил, что также ранения получила мать ребенка. Примечательно, что женщина – гражданка России.

"Вот так. Ей в нашем государстве ничто не угрожало, она была в полной безопасности, пока в самой же России не решили, что для них теперь все одинаково враждебно – женщины, дети, детские сады, жилые дома, больницы, железная дорога", – подчеркнул глава государства.

По его словам, вражеские ракеты также стреляли по Николаевщине, Черниговщине, Одессе и Черкассам. Кроме этого, артиллерийские и минометные обстрелы не останавливались и на Юге – Харьковщине, Сумщине и Донбассе.

"Мои соболезнования родным и близким погибших. Всем, кто был ранен, оказывается вся необходимая помощь. Часть ракет сбита. Но только часть. Нам нужна мощная противовоздушная оборона – современная, полностью эффективная. Которая может дать полную защиту от этих ракет", – заметил. Зеленский.

Президент подытожил, что об этом ежедневно говорят с партнерами нашего государства. Некоторые договоренности по системам ПВО уже есть.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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