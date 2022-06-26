Политолог Николай Давыдюк предположил, какой может быть реакция мировых лидеров на сегодняшние циничные обстрелы жилых кварталов Киева российскими извергами. Об этом он сообщил 24 канала.

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По словам политолога, президент России Владимир Путин уже играет в низшей лиге. Пока в Мюнхене встречаются лидеры стран с мощнейшими экономиками, глава Кремля запланировал визит в "важный геополитический центр" Таджикистан.

Он отметил, что обстрел российскими захватчиками столицы Украины – это этакий "привет" G7 от Путина. В то же время мировые лидеры прочли этот сигнал и сделали выводы.

Болезненный маньяк обстрелял детский сад и 3 этажа жилого дома, где люди еще даже не успели проснуться. Есть погибшие и раненые,

– отметил Давидюк.

"Привет" Макрону и Шольцу

Как отметил политолог, глава Кремля послал сообщения своим друзьям – канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Вероятно, сегодня они хотели бы защищать Путина, но после этого у них уже не было возможности.

"Что они могли бы сказать? Сохраним лицо Путина, который сегодня обстрелял детский сад?", – заметил Давидюк.

Военные успехи Путина построены на детоубийстве

Как отметил политолог, нет никакой военной стратегии, чтобы стрелять в детские сады или снести 3 этажа жилого дома. Он подчеркнул, что это выглядит максимально ужасно, варварски и цинично, поэтому ни одного политического сигнала Путину дать не получилось.

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"Политики – это в первую очередь люди, которые это расценивают исключительно как расстрелы детей. Поэтому, когда Путин будет умолять, чтобы его детей не судили и не сажали, то, наверное, выпросить желаемый ответ будет чрезвычайно трудно. Поскольку этот человек на детоубийстве строил" так называемые военные успехи", – заявил политолог.

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