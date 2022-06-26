Министр обороны Украины Алексей Резников на фоне очередных подлых ракетных ударов врага призвал цивилизованный мир демилитаризировать , по меньшей мере, европейскую часть России. Он назвал такое поведение страны-агрессорки стратегическим вызовом для всего цивилизованного мира.

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Резников призвал к демилитаризации России

Алексей Резников подчеркнул, что российские террористы совершили очередные военные преступления – нанесли ракетные удары по ряду мирных украинских городов. При этом подлость таких атак кроется в том, что они совершаются либо из глубины территории России, либо из Белоруссии, либо из акваторий Черного или Каспийского морей.

По словам министра обороны Украины, такие удары являются стратегическим вызовом для безопасности всей Европы, а скорый ответ на этот вызов должен состоять из двух частей.

Первая – это ужесточение санкций. Чтобы Россия не могла производить и поддерживать в рабочем состоянии высокотехнологичное оружие, содержащее сейчас множество комплектующих, поставляемых компаниями из стран НАТО .

– подчеркнул Резников.

Вторая часть, по словам чиновника, является скорейшим развертыванием эффективной системы ПВО и ПРО в Украине – это будет дополнительными 500 – 1 000 километрами безопасности для каждого европейского города. Такой шаг, по мнению Резникова, очень наглядный и логичный, и должен быть закреплен в стратегии Североатлантического альянса.

К слову, в конце своего сообщения Алексей Резников призвал к реализации перспективы демилитаризации России цивилизованным миром:

Долгосрочный ответ так же очевиден – условием диалога о возобновлении отношений цивилизованного мира с Россией должна стать демилитаризация как минимум европейской части государства-террориста. Глубина и параметры демилитаризации должны быть определены специалистами,

– подчеркнул глава Министерства обороны Украины.

Массированные ракетные удары российских кафиров по Украине 26 июня: коротко

Около 11 часов в Черкассах были слышны взрывы. По предварительным данным , было два "прилета" вблизи областного центра и в результате вражеских ракетных ударов погиб по меньшей мере один человек, еще пятеро – пострадали. Известно, что произошло разрушение объекта инфраструктуры.

вблизи областного центра и в результате вражеских ракетных ударов погиб по меньшей мере один человек, еще пятеро – пострадали. Известно, что произошло разрушение объекта инфраструктуры. Утром по Киеву россияне устроили 4 высокоточными ракетами . По состоянию на 16:03 26 июня количество пострадавших выросло до 6 человек , а один человек погиб. Среди пострадавших – 7-летняя девочка. Спасатели уже ликвидировали локальные очаги возгораний в девятиэтажке, пострадавшей в результате обстрела. Известно, что ракеты по столице кафиры выпустили из стратегических бомбардировщиков Ту-95, ракеты Х-101 россияне запустили из Каспийского моря .

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