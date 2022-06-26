Міністр оборони України Олексій Резніков на тлі чергових підлих ракетних ударів ворога закликав цивілізований світ демілітаризувати щонайменше європейську частину Росії. Він назвав таку поведінку країни-агресорки стратегічним викликом для всього цивілізованого світу.

Читайте також Лідери G7 зобов'яжуться надавати безстрокову підтримку Україні, – ЗМІ

Резніков закликав до демілітаризації Росії

Олексій Резніков наголосив, що російські терористи скоїли чергові воєнні злочини – завдали ракетних ударів по низці мирних українських міст. При цьому підлість таких атак криється у тому, що вони здійснюються або з глибини території Росії, або з Білорусі, або з акваторій Чорного чи Каспійського морів.

За словами міністра оборони України, такі удари є стратегічним викликом для безпеки усієї Європи, а швидка відповідь на цей виклик повинна складатися з двох частин.

Перша – це посилення санкцій. Щоб Росія не могла виготовляти і підтримувати у робочому стані високотехнологічну зброю, яка зараз містить безліч комплектуючих, що постачаються компаніями з країн НАТО,

– наголосив Резніков.

Друга частина, за словами посадовця, є якнайшвидшим розгортанням ефективної системи ПВО та ПРО в Україні – це буде додатковими 500 – 1 000 кілометрами безпеки для кожного європейського міста. Такий крок, на думку Резнікова, є дуже наочним та логічним, й повинен бути закріплений у стратегії Північноатлантичного альянсу.

До слова, наприкінці свого допису Олексій Резніков закликав до реалізації перспективи демілітаризації Росії цивілізованим світом:

Довгострокова відповідь так само очевидна – умовою діалогу про відновлення стосунків цивілізованого світу з Росією має стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста. Глибина та параметри демілітаризації мають бути визначені фахівцями,

– підкреслив очільник Міністерства оборони України.

Масовані ракетні удари російських окупантів по Україні 26 червня: коротко

Близько 11 години у Черкасах було чутно вибухи. За попередніми даними, було два "прильоти" поблизу обласного центру й унаслідок ворожих ракетних ударів загинула щонайменше одна людина, ще п'ятеро – постраждали. Відомо, що відбулось руйнування об'єкта інфраструктури.

поблизу обласного центру й унаслідок ворожих ракетних ударів загинула щонайменше одна людина, ще п'ятеро – постраждали. Відомо, що відбулось руйнування об'єкта інфраструктури. Вранці по Києву росіяни вгатили 4 високоточними ракетами. Станом на 16:03 26 червня кількість постраждалих зросла до 6 людей, а одна людина загинула. Серед потерпілих – 7-річна дівчинка. Рятувальники вже ліквідували локальні осередки загорянь у дев'ятиповерхівці, яка постраждала унаслідок обстрілу. Відомо, що ракети по столиці окупанти випустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95, ракети Х-101 росіяни запустили з Каспійського моря.

До теми – масові обстріли є сигналом для G7: дивіться відео