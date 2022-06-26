Наразі на місці трагедії тривають аварійно-рятувальні роботи. Фахівці продовжують розбирати завали.
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Станом на 15:00 окремі локальні осередки загорань в дев'ятиповерховому житловому будинку, що постраждав внаслідок обстрілу ліквідовано. Тривають аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів,
– мовиться у повідомленні.
За даними ДСНС, під час розбору завалів вдалося врятувати 3 людей. Серед них – дитина. До ліквідації наслідків обстрілу залучили 112 рятувальників, а також – 22 одиниці техніки.
Рятувальники продовжують розбирати завали: дивіться відео
Головне про ракетний обстріл Києва
Російські загарбники вранці 26 червня вдарили по Києву 4 високоточними ракетами. Михайло Подоляк – радник голови Офісу Президента – наголосив: дії російських окупантів нічим не відрізняються від терактів талібів чи "Хезболли".
"Ранок неділі розбудив Київ не співом птахів, а вибухами. 4 "високоточні" російські ракети вдарили по житлових об'єктах у центрі столиці. "Друга армія світу" нічим не відрізняється від талібів чи "Хезболли", які знищують цивілізацію", – заявив Подоляк.
Він додав, що терористів чекає один фінал – розплата.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на 16:03 26 червня кількість постраждалих зросла до 6 людей. На жаль, загинула одна людина. З-під завалів деблокували тіло загиблого чоловіка.
Чотирьох постраждалих госпіталізували. Серед них – 7-річна дівчинка. Її вже прооперували. На щастя, життю дитини нічого не загрожує.
За словами Кличка, стан матері дівчинки оцінюють як середньої тяжкості. Володимир Галак – хірург Київської міської лікарні – наголосив: під час під час госпіталізації жінка була при свідомості. Водночас вона була у стані оглушення.
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