В настоящее время на месте трагедии продолжаются аварийно-спасательные работы. Специалисты продолжают разбирать завалы.

Удар по Киеву – умышленная эскалация со стороны России и сигнал к G7, – сопредседатель Европейского совета

По состоянию на 15:00 отдельные локальные очаги возгораний в пострадавшем в результате обстрела девятиэтажном жилом доме ликвидированы. Продолжаются аварийно-спасательные работы и разбор завалов,

– говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, во время разбора завалов удалось спасти 3 человека. Среди них – ребенок. К ликвидации последствий обстрела привлекли 112 спасателей, а также 22 единицы техники.

Спасатели продолжают разбирать завалы: смотрите видео

Примите во внимание! Украинцы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Когда извещают об опасности, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя, ведь оно спасает жизнь.

Главное о ракетных обстрелах Киева

Российские захватчики утром 26 июня ударили по Киеву 4 высокоточными ракетами . Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – подчеркнул: действия российских кафиров ничем не отличаются от терактов талибов или "Хезболлы".

"Утро воскресенья разбудило Киев не пением птиц, а взрывами. 4 "высокоточные" российские ракеты ударили по жилым объектам в центре столицы. "Вторая армия мира" ничем не отличается от талибов или "Хезболлы", уничтожающих цивилизацию", – заявил Подоляк.

Он добавил, что террористов ждет один финал – расплата.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 16:03 26 июня количество пострадавших возросло до 6 человек . К сожалению, погиб один человек. Из-под завалов деблокировали тело погибшего мужчины.

Редакция 24 канала выражает соболезнование близким погибшего.

Четверо пострадавших госпитализированы. Среди них – 7-летняя девочка. Ее уже прооперировали. К счастью, жизни ребенка ничего не угрожает.

По словам Кличко, состояние матери девочки оценивают как средней тяжести. Владимир Галак – хирург Киевской городской больницы – подчеркнул: во время госпитализации женщина была в сознании. В то же время, она была в состоянии оглушения.

Что известно об обстреле Киева: смотрите видео