В настоящее время на месте трагедии продолжаются аварийно-спасательные работы. Специалисты продолжают разбирать завалы.
Удар по Киеву – умышленная эскалация со стороны России и сигнал к G7, – сопредседатель Европейского совета
По состоянию на 15:00 отдельные локальные очаги возгораний в пострадавшем в результате обстрела девятиэтажном жилом доме ликвидированы. Продолжаются аварийно-спасательные работы и разбор завалов,
– говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, во время разбора завалов удалось спасти 3 человека. Среди них – ребенок. К ликвидации последствий обстрела привлекли 112 спасателей, а также 22 единицы техники.
Спасатели продолжают разбирать завалы: смотрите видео
Главное о ракетных обстрелах Киева
Российские захватчики утром 26 июня ударили по Киеву 4 высокоточными ракетами . Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – подчеркнул: действия российских кафиров ничем не отличаются от терактов талибов или "Хезболлы".
"Утро воскресенья разбудило Киев не пением птиц, а взрывами. 4 "высокоточные" российские ракеты ударили по жилым объектам в центре столицы. "Вторая армия мира" ничем не отличается от талибов или "Хезболлы", уничтожающих цивилизацию", – заявил Подоляк.
Он добавил, что террористов ждет один финал – расплата.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 16:03 26 июня количество пострадавших возросло до 6 человек . К сожалению, погиб один человек. Из-под завалов деблокировали тело погибшего мужчины.
Четверо пострадавших госпитализированы. Среди них – 7-летняя девочка. Ее уже прооперировали. К счастью, жизни ребенка ничего не угрожает.
По словам Кличко, состояние матери девочки оценивают как средней тяжести. Владимир Галак – хирург Киевской городской больницы – подчеркнул: во время госпитализации женщина была в сознании. В то же время, она была в состоянии оглушения.