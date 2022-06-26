Політолог Микола Давидюк припустив, якою може бути реакція світових лідерів на сьогоднішні цинічні обстріли житлових кварталів Києва російськими нелюдами. Про це він повідомив 24 каналу.

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Як розцінили обстріли Києва на саміті G7

За словами політолога, президент Росії Володимир Путін вже грає в нижчій лізі. Поки в Мюнхені зустрічаються лідери країн з найпотужнішими економіками, очільник Кремля запланував візит у "важливий геополітичний центр" Таджикистан.

Він зазначив, що обстріл російськими загарбниками столиці України – це такий собі "привіт" G7 від Путіна. Водночас світові лідери прочитали цей сигнал і зробили висновки.

Хворобливий маніяк обстріляв дитячий садок та 3 поверхи житлового будинку, де люди ще навіть не встигли прокинутись. Є загиблі та поранені,

– зазначив Давидюк.

"Привіт" Макрону та Шольцу

Як наголосив політолог, очільник Кремля послав повідомлення своїм друзям – канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та президенту Франції Еммануелю Макрону. Ймовірно, сьогодні вони хотіли б захищати Путіна, але після такого в них вже не було змоги.

"Що вони могли б сказати? Збережімо обличчя Путіну, який сьогодні обстріляв дитячий садок?", – зауважив Давидюк.

Військові успіхи Путіна побудовані на дітовбивстві

Як наголосив політолог, немає жодної військової стратегії, аби стріляти в дитячі садки чи знести 3 поверхи житлового будинку. Він підкреслив, що це виглядає максимально жахливо, по-варварськи та цинічно, тому жодного політичного сигналу Путіну дати не вийшло.

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"Політики – це в першу чергу люди, які це розцінюють виключно, як розстріли дітей. Тому, коли Путін благатиме, щоб його дітей не судили й не саджали, то, напевно, випросити бажану відповідь буде надзвичайно важко. Оскільки ця людина на дітовбивстві будувала так звані військові успіхи", – заявив політолог.

Давидюк припустив реакцію G7 на "сигнал Путіна": дивіться відео



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