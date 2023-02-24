Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор. По его словам, профессиональный военных России украинские защитники уже ликвидировали.

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Ядерный потенциал не помог

Роман Свитан подчеркнул, что российская армия является второй армией мира только благодаря ядерному потенциалу. Первое место занимают США.

"А что касается ядерного потенциала, то эта составляющая сыграла с ними злую шутку. Они на него очень сильно надеялись", – объяснил военный эксперт.

По его мнению, россияне сами поверили в то, что ядерное государство никогда не сможет проиграть. Впрочем, они забыли десять лет войны против Афганистана.

То есть любая армия мира, если она нападает и сражается с народом, проигрывает. Ядерный у нее потенциал или нет – это абсолютно никакого значения не имеет, а российская армия этого просто не понимала,

– добавил Свитан.

Война в Афганистане – яркий пример того, как ядерное государство бежало с поля боя.

Роман Свитан дал характеристику армии России: смотрите видео

ВСУ превратят россиян в мясо

Роман Свитан рассказал, что украинцы с начала войны понимали, с кем столкнулись. В частности, сначала в российской армии был пласт военнослужащих-профессионалов, делавших служение родине своей профессией.

"Этих профессионалов у россиян было около 100 тысяч. Мы их уничтожили", – объяснил он.

Однако даже это количество россиян успело убить примерно столько же украинцев, особенно гражданских.

По словам военного эксперта, сейчас армия России – это несколько сотен тысяч любителей, для которых в приоритете деньги.

Бедные люди, которые пошли за определенные финансовые вознаграждения, выполнять какие-то действия: подержаться за автомат. Плюс несколько десятков тысяч из колоний. Если можно сказать – это сброд "блатных" и ватага нищих,

– подчеркнул он.

Свитан отметил, что все же даже таких военных много. Сейчас для нас эта армия несет определенную угрозу своей численностью. Однако Украина получает достаточно железа, чтобы "это все мясо перемолоть на нашей территории".

Потери врага: главное