Об этом 24 Каналу рассказал Алексей Гетьман – военный эксперт. По его словам, в России уже нет мощностей для производства боеприпасов

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России не хватает вооружения

Алексей Гетьман объяснил, что сейчас россияне не способны полностью восстанавливать свои ресурсы на боекомплектах.

В начале войны у них было 15–20 миллионов по разным оценкам. Они имели возможность применять выстрелы ежедневно – не менее 60–80 тысяч выстрелов в день,

– заметил он.

Впрочем, уже впоследствии цифра снизилась до 20–30 тысяч.

"Сейчас у нас приблизительный паритет с Россией по выстрелам – по разным оценкам это от 3–4 до 5–6 тысяч выстрелов в день", – рассказал Гетьман.

По его мнению, россиян даже не спасет помощь от Ирана, передавшего им 20 тысяч патронов. Этого им хватит всего на несколько дней.

К тому же российская промышленность не способна производить патроны в таком количестве, какое они применяли в начале полномасштабной войны.

Сейчас они выровнялись в артиллерийских мощностях с нашими ВСУ, но есть один нюанс,

– сосредоточил внимание военный эксперт.

По его словам, украинские защитники используют более современную артиллерию и производят более точные выстрелы. Поэтому даже если в ВСУ будет паритет количеством выстрелов, то преимущество будет на нашей стороне из-за причиненного ущерба.

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"Вагнеровцы" – не угроза

Алексей Гетьман сообщил, что противник в лице Евгения Пригожина и его ПВК "Вагнера", которая существует только где юре, не несут угрозы.

"Из тех 35–40 тысяч "вагнеровцев", которые воевали под Бахмутом, Соледаром, осталось менее 7 тысяч, переведенных на Юг на левый берег реки за Херсон", – подчеркнул он.

Поэтому истерика у Пригожина связана не с тем, что дают или не дают патроны. На самом деле его подвинули люди, которые "более осведомлены в политике под одеялом", поэтому и получать боекомплекты некому.

По большому счету благодаря нашим военным ликвидирован ЧВК "Вагнера",

– убежден Гетман.

Поэтому преступная группировка остается только на бумаге.

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