В России оружие XIX

Похоже, оккупанты готовились не к войне, а к путешествию обратно в прошлое. Как известно, в России наступает каменный век из-за запрета соцсетей и выхода ведущих компаний мира.

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Поэтому не удивительно, что агрессор дает своим солдатам антикварное оружие. Скоро в ход пойдут копья и камни.

В сети появилось фото, как Россия вооружает свое войско. Один из оккупантов держит винтовку Мосина-Нагана, которую разработали еще в 1891 году.



Оккупант с винтовкой Мосина-Нагана / Фото с телеграмму "Последний Блокпост"