У Росії зброя XIX

Схоже, окупанти готувалися не до війни, а до мандрівки назад у минуле. Як відомо, у Росії настає кам'яний вік через заборону соцмереж та вихід провідних компаній світу.

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Тому не дивно, що агресор дає у руки своїм солдатам антикварну зброю. Скоро в хід підуть списи й каміння.

У мережі з'явилася світлина, як Росія озброює своє військо. Один з окупантів тримає гвинтівку Мосіна-Нагана, яку розробили ще у 1891 році.



Окупант з гвинтівкою Мосіна-Нагана / Фото з телеграму "Останній Блокпост"

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