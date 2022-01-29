Об этом сообщил конгрессмен Марк Грин. Он возглавляет республиканскую часть двухпартийной делегации Палаты представителей Конгресса США, которая прибыла в Киев.

Важно Ключевые сектора: санкции США против России снизят промышленный потенциал

Позиция республиканцев и демократов – едина по этому поводу

Республиканцы, которых я возглавляю в этой делегации, занимают твердую позицию, единую с нашими коллегами из другой партии, относительно поддержки Украины и мирного решения кризиса,

– подчеркнул Грин.

Политик отметил, что говорит от имени многих других республиканцев, которые не присутствуют в делегации. Грин подчеркнул, что то, что кто-то выдвигает войска к границам НАТО – в Беларусь, значительно меняет расклад.

Войска возле границ НАТО значительно меняют ситуацию

Речь идет вообще о другом уровне. У нас есть обязательства перед этими странами в соответствии со статьей 5 (Устава ООН – 24 канал). И мы не будем игнорировать это,

– сообщил конгрессмен.

Грин заметил, что Путин объединил и НАТО, и ЕС, и Конгресс – так как все проявили солидарность с Украиной.

К теме Байден заявил, что США скоро перебросят группу военных в Восточную Европу

Что известно о визите делегации Конгресса в Украину:

Делегация конгрессменов во главе с главой Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Грегори Миксом прибыла в Украину 27 января.

Цель визита – проведение встреч с представителями власти и гражданского общества.

В состав делегации американских конгрессменов входят представители обеих партий.

Предыдущий визит в Украину конгрессмены осуществили 17 января.

Зеленский пообщался с Байденом – о чем они говорили: