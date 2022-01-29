Про це повідомив конгресмен Марк Грін. Він очолює республіканську частину двопартійної делегації Палати представників Конгресу США, яка прибула до Києва.

Важливо Ключові сектори: санкції США проти Росії знизять промисловий потенціал

Позиція республіканців та демократів – єдина щодо цього

Республіканці, яких я очолюю в цій делегації, займають тверду позицію, єдину з нашими колегами з іншої партії, щодо підтримки України та мирного розв'язання кризи,

– наголосив Грін.

Політик зауважив, що говорить від імені багатьох інших республіканців, які не є присутні в делегації. Грін наголосив, що те, що хтось висуває війська до кордонів НАТО – в Білорусь, значно міняє розклад.

Війська біля кордонів НАТО значно міняють ситуацію

Мовиться взагалі про інший рівень. В нас є зобов'язання перед цими країнами відповідно до статті 5 (Статуту ООН – 24 канал). І ми не ігноруватимемо це,

– повідомив конгресмен.

Грін зауважив, що Путін об'єднав і НАТО, і ЄС, І Конгрес – адже всі проявили солідарність з Україною.

До теми Байден заявив, що США скоро перекинуть групу військових у Східну Європу

Що відомо про візиту делегації Конгресу до України:

Делегація конгресменів на чолі з головою Комітету у закордонних справах Палати представників США Ґреґорі Міксом прибула в Україну 27 січня.

Мета візиту – проведення зустрічей із представниками влади та громадянського суспільства.

До складу делегації американських конгресменів входять представники обох партій.

Попередній візит в Україну конгресмени здійснили 17 січня.

Зеленський поспілкувався з Байденом – про що вони говорили: