О воздушной опасности сообщили местные власти, пишет 24 канал. Всем жильцам нужно срочно спрятаться в укрытии.
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В каких областях раздаются сирены
- Львовской,
- Ровненской,
- Хмельницкой,
- Волынской,
- Ивано-Франковской,
- Тернопольской.
Быстренько возьмите свой "тревожный чемодан" и спускайтесь в бомбоубежище. Не забудьте выключить воду, газ и свет. По дороге помогите пожилым людям и матерям с детьми.
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