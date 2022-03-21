Про повітряну небезпеку повідомила місцева влада, пише 24 канал. Усім мешканцям потрібно терміново сховатися в укритті.
До теми Це було 20 секунд, а ми чуємо це годинами, – Зеленський у зверненні увімкнув звук тривоги
У яких областях лунають сирени
- Львівській,
- Рівненській,
- Хмельницькій,
- Волинській,
- Івано-Франківській,
- Тернопільській,
- Хмельницькій.
Швиденько візьміть свою "тривожну валізу" й спускайтеся в бомбосховище. Не забудьте вимкнули воду, газ та світло. Дорогою допоможіть літнім людям та матерям з дітьми.
До теми рекомендуємо переглянути відео про втрати ворога: