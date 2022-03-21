Про повітряну небезпеку повідомила місцева влада, пише 24 канал. Усім мешканцям потрібно терміново сховатися в укритті.

До теми Це було 20 секунд, а ми чуємо це годинами, – Зеленський у зверненні увімкнув звук тривоги

У яких областях лунають сирени

Львівській,

Рівненській,

Хмельницькій,

Волинській,

Івано-Франківській,

Тернопільській,

Хмельницькій.

Швиденько візьміть свою "тривожну валізу" й спускайтеся в бомбосховище. Не забудьте вимкнули воду, газ та світло. Дорогою допоможіть літнім людям та матерям з дітьми.

До теми рекомендуємо переглянути відео про втрати ворога: