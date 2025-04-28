Такое мнение 24 Каналу высказал ветеран армии США, OSINT-аналитик Райан Макбет, заметив, что говорится о слабом месте Кремля. Таким образом угрозу Владимиру Путину будут составлять его же солдаты.

Смотрите также В Кремле открестились от призывов прекратить обстрелы Украины

Какое решение приблизит коллапс в России

По словам ветерана армии США, если никто в мире не захочет покупать российскую нефть, Кремль не сможет платить солдатам. Так, российские военные будут искать способы заработать деньги и станут просто толпой.

То есть говорится о том, что ранее говорил президент Трамп – вторичные санкции, где Соединенные Штаты вводят санкции против стран, которые покупают российскую нефть,

– подчеркнул он.

Макбет заметил, что толпа российских оккупантов превратится в толпу наемников. И такое было уже один раз – история с Евгением Пригожиным, который шел на Москву, именно он возглавил российских наемников. Вероятно, его убил Путин, но они пытались обезглавить режим российского диктатора. Именно поэтому в Кремле реально боятся наемников.

"Любому солдату достаточно несколько раз остаться без еды, и он уже готов стать наемником. Им не хватит 2 – 3 зарплат, и они уже готовы пойти в наемники. Так что есть над чем подумать. Если у России закончатся деньги на финансирование войны, это не обернется для нее хорошо", – подытожил ветеран армии.

Напомним, что президент США заявлял о готовности ввести дополнительные санкции против российской нефти и ее покупателей, если Кремль не предпримет шагов к прекращению огня на фронте.

В то же время писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов высказал мнение о том, что такие действия Вашингтона маловероятны. Однако все же этими словами Трамп показывает недовольство от поведения Путина.