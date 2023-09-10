Имеет ли право на отсрочку от мобилизации человек, который получает второе образование в колледже, объяснила адвокат Ивана Гречко, информирует 24 Канал.

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Справка. В соответствии с абзацем 2 части 3 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (в действующей в настоящее время редакции) призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат соискатели профессиональной (профессионально-технической), профессиональной высшей и высшей образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.

На сегодняшний день ограничений по возрасту и количеству образований нет

То есть, если лицо является студентом колледжа, то он имеет право на отсрочку от призыва, несмотря на возраст, поскольку на сегодняшний день действующим законодательством Украины не установлены ограничения по возрасту или по количеству уже полученных образований для получения нового образования.

В то же время в Верховную Раду внесен законопроект № 9672 о внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которым предлагается, в частности, абзац второй части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" изложить в следующей редакции:

"Призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат также соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые по дневной или дуальной формам получения образования получают уровень образования, что выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной Законом Украины "Об образовании", если обучение было начато не позднее года достижения соискателем образования 30-летнего возраста, а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования".

Если законопроект примут

Юрист объяснила, если указанный законопроект будет принят, то он вступит в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

То есть на сегодняшний день лицо, которое получило высшее образование, а затем пошло учиться в колледже, имеет право на отсрочку от мобилизации на основании статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", но после внесения указанных выше изменений в указанную статью такое право утратится.

К слову, с 1 октября часть женщин в Украине должны становиться на военный учет. Впрочем, это еще не значит мобилизацию. 24 Канал объясняет детали.