Агентство было мертвым: какие изменения произойдут в НАПК

Верховная Рада приняла законопроект о перезагрузке Национального агентства предотвращения коррупции. Он должен сдвинуть с мертвой точки проверки электронных деклараций топ-чиновников. Что изменится и как будет работать обновленный антикоррупционный орган – выясняли журналисты 24 канала.

Они должны были бы проверять незаконные доходы чиновников, но вместо этого сами пытались обогатиться. За четыре года существования Национальное агентство предотвращения коррупции запомнилось не громкими делами, а премиями для руководства.

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При председательстве Натальи Корчак, члены НАПК получали по 200 тысяч премиальных гривен ежемесячно. А вот проверку е-деклараций чиновников орган саботировал, уверены активисты.

Агентство было мертвым и использовалась исключительно для наказания тех, кто не нравился прошлой власти,

– отметил Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции.

Поэтому не удивительно, что новая власть взялась перезагружать НАПК. Соответствующий законопроект уже приняли. Отметим, что "за" проголосовали 237 народных депутатов, 233 из которых – представители "Слуги народа". "Против" выступили 16 народных избранников, воздержались 77, не голосовали 67.

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Что предусматривает этот законопроект

Руководство НАПК становится единоличным. С момента внедрения закона у конкурсной комиссии будет 45 дней, чтобы избрать нового главу. К отбору привлекут представителей международных антикоррупционных организаций с правом решающего голоса.

Однако, спецпроверка нового руководства будет происходить после его назначения. Член Общественного совета НАПК Александра Дрик объяснила, что это дает формальные возможности потом влиять на руководителя НАПК или даже уволить его.

То есть фактически закон, который принимался для того, чтобы избавиться от коррупционных и политических влияний на руководство НАПК, создает новые риски политического и коррупционного влияния,

– отметила она.

А пока комиссия будет избирать нового главу, Кабмин должен назначить временного. Как пояснил председатель Общественного совета НАПК Виктор Таран, ни одного требования к исполняющему обязанности нет. Поэтому кто им станет и какие будет иметь полномочия до конца не понятно. К тому же, в переходных положениях закона не предусмотрено, что будет происходить с НАПК и его работой в этот период.

Какие функции у НАПКНациональное агентство по вопросам предотвращения коррупции – центральный орган исполнительной власти Украины со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику.



НАПК имеет очень широкие полномочия, среди которых: разработка антикоррупционной стратегии, проверка е-деклараций, проверка на конфликт интересов, контроль за финансированием политических партий и сотрудничество с разоблачителями коррупции.

Новые члены НАПК больше не смогут выписывать себе миллионные премии. Их размер будет устанавливать Кабинет министров. Одновременно им дают достаточно полномочий, чтобы начать эффективную проверку электронных деклараций.

У НАПК будет доступ ко всем государственным реестрам и базам данных, а также право использовать иностранные и даже платить за получение информации.

Программное обеспечение для такой проверки готово уже много лет. Вопрос в том, что прошлое руководство не хотело, чтобы это программное обеспечение работало. Все упирается в желание первого лица этого агентства,

– рассказал Шабунин.

И если такое желание будет, то новый состав Национального агентства предотвращения коррупции должен проверить более двух миллионов е-деклараций. Предыдущий обработал лишь примерно 600.

Смотрите видео об обязанностях НАПК: