Агентство було мертвим: які зміни відбудуться у НАЗК

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про перезавантаження Національного агентства запобігання корупції. Він має зсунути з мертвої точки перевірки електронних декларацій топ-чиновників. Що зміниться та як працюватиме оновлений антикорупційний орган – з'ясовували журналісти 24 каналу.

Вони мали б перевіряти незаконні статки чиновників, натомість самі намагалися збагатитися. За чотири роки існування Національне агентство запобігання корупції запам'яталося не гучними справами, а преміями для керівництва.

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За головування Наталії Корчак, члени НАЗК отримували по 200 тисяч преміальних гривень щомісяця. А от перевірку е-декларацій чиновників орган саботував, упевнені активісти.

Агентство була мертвою і використовувалася виключно для покарання тих, хто не подобався минулій владі,

– зазначив Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції.

Тож не дивно, що нова влада взялася НАЗК перезавантажувати. Відповідний законопроєкт уже ухвалили. Зазначимо, що "за" проголосували 237 народних депутатів, 233 з яких представники "Слуги народу". "Проти" виступили 16 народних обранців, утрималися 77, не голосували 67.

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Що передбачає цей законопроєкт

Керівництво НАЗК стає одноосібним. З моменту впровадження закону у конкурсної комісії буде 45 днів, щоб обрати нового голову. До відбору залучать представників міжнародних антикорупційних організацій із правом визначального голосу.

Однак, спецперевірка нового керівництва відбуватиметься після його призначення. Членкиня Громадської ради НАЗК Олександра Дрік пояснила, що це дає формальні можливості потім впливати на керівника НАЗК або й навіть звільнити його.

Тобто фактично закон, який приймався для того, щоб позбутися корупційних та політичних впливів на керівництво НАЗК, створює нові ризики політичного і корупційного впливу,

– зазначила вона.

А поки комісія обиратиме нового голову, Кабмін має призначити тимчасового. Як пояснив голова Громадської ради НАЗК Віктор Таран, жодної вимоги до виконуючого обов'язки немає. Тож хто ним стане та які матиме повноваження до кінця не зрозуміло. До того ж, в перехідних положеннях закону не передбачено, що буде відбуватися з НАЗК та його роботою у цей період.

Які функції має НАЗКНаціональне агентство з питань запобігання корупції – центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.



НАЗК має дуже широкі повноваження, серед яких: розробка антикорупційної стратегії, перевірка е-декларацій, перевірка на конфлікт інтересів, контроль за фінансуванням політичних партій і співпраця з викривачами корупції.

Нові члени НАЗК більше не зможуть виписувати собі мільйонні премії. Їх розмір встановлюватиме Кабінет міністрів. Водночас їм дають достатньо повноважень, аби розпочати ефективну перевірку електронних декларацій.

НАЗК матиме доступ до всіх державних реєстрів і баз даних, а також право використовувати іноземні та навіть платити за отримання інформації.

Програмне забезпечення для такої перевірки готове вже багато років. Питання в тому, що минуле керівництво не хотіло, щоб це програмне забезпечення працювало. Все впирається в бажання першої особи цієї агенції,

– розповів Шабунін.

І якщо таке бажання буде, то новий склад Національного агентства запобігання корупції має перевірити понад два мільйони е-декларацій. Попереднє опрацювало лише приблизно 600.

Дивіться відео про обов'язки НАЗК: