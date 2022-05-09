Символическим "успешным началом" этого "нового этапа" стало затопление крейсера "Москва" 14 апреля 2022 года, после чего действия агрессора продолжались на юге Украины по нескольким направлениям.

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Враг не дремлет

Это и попытки атаковать Николаевскую область и Кривой Рог на сухопутном фронте, и накопление военной техники агрессора в северном Крыму и юге Херсонской области, и приготовление к диверсионным мерам в оккупированных россиянами районах Молдовы.

Также агрессор наращивал ракетные атаки на Одесскую область, поражая гражданские дома, так и объекты железнодорожной и воздушной инфраструктуры.

Для этого использовались как стратегические бомбардировщики россиян над Каспийским морем, так и подлодки Черноморского флота, а также наземные ракетные комплексы в Крыму.

Примечательно, что для передвижения этой и другой боевой техники на полуострове подконтрольные агрессору структуры массово засыпают гравием дороги местного значения в Черноморском, Сакском и Раздольненском районах.

Плацдарм оккупантов

Также на аэродромах Крыма оккупанты наращивают ударную группу собственной авиации, только в Новофедоровке на 8 мая находилось до 30 самолетов "Су-24" и "Су-27". Самолеты фронтовой авиации агрессора практикуют облет крымского побережья на сверхмалых высотах.

Также 8 мая в открытое море вышла практически вся корабельная группировка Черноморского флота, способная носить на борту крылатые ракеты, очевидно готовясь к масштабным преступным обстрелам материковой Украины.

О неудачных попытках реализации оккупантами своих преступных замыслов в отношении украинского Придунавья свидетельствует активизация боевой активности на острове Змеиный и в водах возле него, при этом силами захватчиков, рассчитанными на диверсионные и небольшие десантные операции.

Новый этап нового этапа

Но по состоянию на 8 мая какой-либо десантной операции на море или в устьях рек российские агрессоры еще не начали, и получили болезненные потери, несмотря на наращивание активности собственной авиации над морем, а линия фронта проходит по суше на юге без изменений.

В этих условиях примечательными являются совершенные оккупантами преступные массовые поджоги лесов в Черноморском биосферном заповеднике на Кинбурнском полуострове, противоположный берег Днепровского лимана которого находится под контролем Украины. Также россиянами пока не начато массовых диверсионных мероприятий в оккупированных ими районах Молдовы.

При этом традиционный "срок планирования" российского агрессора составляет календарный месяц, поэтому начатый к середине апреля агрессором "второй этап" операции скоро зайдет в фазу "разбора ошибок и корректировки планов".

В дальнейшем агрессор попытается либо перейти к стратегической обороне, либо повторно безуспешно реализовать преступные "задания второго этапа", вероятно, с заменой ряда "ответственных" за это российских генералов и адмиралов. Вместе с тем, Крым по определению будет оставаться ключевым плацдармом российской агрессивной войны на юге до его деоккупации.

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