Символічним "успішним початком" цього "нового етапу" стало затоплення крейсеру "Москва" 14 квітня 2022 року, після чого діяння агресора продовжувалися на півдні України за декількома напрямами.

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Ворог не дрімає

Це й спроби атакувати Миколаївську область та Кривий Ріг на сухопутному фронті, й накопичування військової техніки агресора у північному Криму та півдні Херсонської області, і готування до диверсійних заходів у окупованих росіянами районах Молдови.

Також агресор нарощував ракетні атаки на Одеську область, вражаючи як цивільні будинки, так й об’єкти залізничної та повітряної інфраструктури.

Для цього використовувалися як стратегічні бомбардувальники росіян над Каспійським морем, так й підводні човни Чорноморського флоту, а також наземні ракетні комплекси в Криму.

Примітно, що для пересування цієї та іншої бойової техніки півостровом підконтрольні агресору структури масово засипають гравієм дороги місцевого значення у Чорноморському, Сакському та Роздольненському районах.

Плацдарм окупантів

Також на аеродромах Криму окупанти нарощують ударну групу власної авіації, лише у Новофедорівці станом на 8 травня перебувало до 30 літаків "Су-24" і "Су-27". Літаки фронтової авіації агресора практикують обліт кримського узбережжя на надмалих висотах.

Також 8 травня у відкрите море вийшло практично все корабельне угрупування Чорноморського флоту, здатне носити на борту крилаті ракети, очевидно готуючись для масштабних злочинних обстрілів материкової України.

Про невдалі спроби реалізації окупантами своїх злочинних задумів щодо українського Придунав'я свідчить активізація бойової активності на острові Зміїний та у водах біля нього, при цьому саме силами загарбників, розрахованими на диверсійні та невеликі десантні операції.

Новий етап нового етапу

Але станом на 8 травня будь-якої десантної операції на морі чи у гирлах річок російські агресори ще не розпочали, та отримали болісні втрати, попре нарощування активності власної авіації над морем, а лінія фронту проходить суходолом на півдні без змін.

За цих умов примітними є вчинені окупантами злочинні масові підпали лісів у Чорноморському біосферному заповіднику на Кінбурнськоу півострові, протилежний беріг Дніпровського лиману якого перебуває під контролем України. Також росіянами поки не розпочате масових диверсійних заходів у окупованих ними районах Молдові.

При цьому традиційний "строк планування" російського агресора становить календарний місяць, а тому розпочатий до середини квітня агресором "другий етап" операції скоро зайде у фазу "розбору помилок та коригування планів".

Надалі агресор спробує або перейти до стратегічної оборони, або повторно безуспішно реалізувати злочинні "завдання другого етапу", ймовірно із заміною низки "відповідальних" за це російських генералів та адміралів. Водночас Крим за визначенням залишатиметься ключовим плацдармом російської агресивної війни на півдні до його деокупації.

День перемоги – Війна і міф – дивіться відео: