Трансляция по каналу недоступна. Правда, вещание ведут с другого аккаунта. Его создали 8 февраля, но первое видео на нем появилось ночью 16 февраля.

К теме YouTube заблокировал каналы ОПЗЖ UkrLive и "Первый независимый"

Предварительная блокировка

YouTube 4 февраля заблокировал каналы UkrLive и "Первый независимый", связанные с ОПЗЖ. Причина – нарушение правил платформы.

Однако и тогда каналы быстро "перебрались" по другим адресам и стали говорить якобы об "американской цензуре".

Санкции против каналов

Совет по национальной безопасности и обороне 28 декабря 2021 года ввел санкции против медиахолдингов "Тайм Медиа", "Телепространство" и "Медиахолдинг Новости".

"Первый независимый" и UkrLive относятся к этим холдингам, а санкции предусматривают самое прекращение телекоммуникационных услуг.

Что это за каналы

"Первый независимый" создали на замену другим медведчуковским каналам. Речь идет о ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые заблокировали из-за санкций против владельца – соратника Медведчука Тараса Козака.

Канал якобы создали журналисты, затем Шуфрич купил 60% акций.

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