Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Известно, что параллельно Китай вместе с Бразилией продвигает свой так называемый "мирный план", в котором фактически речь идет о замораживании войны. В Китае даже заявили, что аж 110 стран поддерживают их инициативу.

К теме Китай и Бразилия продвигают мирный план по войне в Украине, который выгоден для России, – ISW

Что может быть вызовом для Саммита мира

Как отметил Фесенко, заявление о 110 странах – это обычная поддержка определенной абстрактной позиции. Сам план Китая и Бразилии также является абстрактным. Уже известно, что эту инициативу якобы поддержали некоторые страны Африки, которые иногда спокойно могут поддерживать совершенно противоположные позиции.

Пока я к этому спокойно отношусь. Но по китайской инициативе может возникнуть нечто более серьезное. На саммите БРИКС те же Китай, Индия могут инициировать проведение конференции, которая будет альтернативой Саммиту мира. Это будет вызов. К этому надо готовиться,

– сказал Фесенко.

Также вполне вероятно, что Саммит мира не удастся организовать в ноябре. Тут важно достичь результата. И если Саммит организуют на несколько месяцев позже – ничего страшного не произойдет.

Первый Саммит мира планировали организовать еще в прошлом году. Целью было собрать абсолютное большинство стран мира, которые поддержат формулу мира. Потом стало понятно, что не получится. Потому что определенная часть мира имеет отношения с Россией или находятся под влиянием Китая. Концепция была слишком идеалистической. Ее сузили. Только в январе определили страну, где проведут Саммит. А организовали все в июне,

– заметил Фесенко.

Вероятно, повестку дня саммита и страну, где он состоится, будут выбирать уже после выборов в Соединенных Штатах. Тут важен именно результат, а не дата проведения.

Обратите внимание! Владимир Зеленский раскритиковал "мирный план" Китая и Бразилии. Он подчеркнул, что эти государства не являются врагами Украины. Но их действия, которые состоялись без консультаций с Киевом, демонстрируют отсутствие уважения к Украине и ее территориальной целостности.