Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Відомо, що паралельно Китай разом з Бразилією просуває свій так званий "мирний план", в якому фактично йдеться про замороження війни. В Китаї навіть заявили, що аж 110 країн підтримують їхню ініціативу.

До теми Китай і Бразилія просувають мирний план щодо війни в Україні, який вигідний для Росії, – ISW

Що може бути викликом для Саміту миру

Як наголосив Фесенко, заява про 110 країн – це звичайна підтримка певної абстрактно позиції. Сам план Китаю та Бразилії також є абстрактним. Вже відомо, що цю ініціативу нібито підтримали деякі країни Африки, які іноді спокійно можуть підтримувати зовсім протилежні позиції.

Поки я щодо цього спокійно ставлюся. Але щодо китайської ініціативи може виникнути щось серйозніше. На саміті БРІКС ті ж Китай, Індія можуть ініціювати проведення конференції, яка буде альтернативою Саміту миру. Це буде виклик. До цього треба готуватися,

– сказав Фесенко.

Також цілком ймовірно, що Саміт миру не вдасться організувати в листопаді. Тут важливо досягнути результату. І якщо Саміт організують на кілька місяців пізніше – нічого страшного не станеться.

Перший Саміт миру планували організувати ще минулого року. Метою було зібрати абсолютну більшість країн світу, які підтримають формулу миру. Потім стало зрозуміло, що не вийде. Бо певна частина світу має відносини з Росією або перебувають під впливом Китаю. Концепція була занадто ідеалістичною. Її звузили. Лише в січні визначили країну, де проведуть Саміт. А організували все у червні,

– зауважив Фесенко.

Ймовірно, порядок денний саміту та країну, де він відбудеться, обиратимуть вже після виборів у Сполучених Штатах. Тут важливий саме результат, а не дата проведення.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський розкритикував "мирний план" Китаю та Бразилії. Він підкреслив, що ці держави не є ворогами України. Але їхні дії, які відбулися без консультацій з Києвом, демонструють відсутність поваги до України та її територіальної цілісності.