Прогноз сделал Алексей Антипович – руководитель социологической группы "Рейтинг". Он подчеркнул, что если Зеленский не собирается во второй раз становиться президентом, готовить преемника нужно уже.

Обратите внимание От юмориста к Верховному Главнокомандующему: биография Зеленского, которым увлекается мир

Это – страшный вопрос. Я, глядя на какие-то рейтинги доверия, понимаю, что там пустота. Если он не идет, то там – никого,

– подчеркнул Антипович.

Он добавил, что, по его мнению, "это государство прямо в тартарары развалится, если он (Зеленский – 24 Канал) не пойдет на выборы".

По словам Антиповича, Зеленский имеет наивысшее доверие украинцев. Он уже однозначно вошел в истории, ведь во время полномасштабной войны был номер 1, мировой лидер. В то же время и после Украины потребует сильного лидера, которому будут доверять. Тогда начнется тяжелейший послевоенный период. В нем будут остро оставаться вопросы экономики, коррупции, необходимости реформ.

Социологические исследования утверждают, что после начала полномасштабной войны доверие украинцев к Зеленскому только возросло. То, что президент отказался от эвакуации из Киева и начал мобилизовать в поддержку Украины весь цивилизованный мир, вызвало уважение населения.

Более 60% украинцев считают, что Зеленский должен пойти на второй срок президентства.