Исследования социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют, что украинцы положительно относятся к действующему украинскому лидеру. Зеленскому доверяет 91% опрашиваемых.
Обратите внимание 24 февраля Зеленский сказал, что не знает, будет ли со мной говорить еще раз, – Байден
Кроме того, 65% опрашиваемых считают, что Зеленского следует переизбрать на второй срок. Люди готовы голосовать за действующего президента.
Украинцы признаются, что стали больше доверять Зеленскому после 24 февраля. Уважение людей вызывает то, что украинский лидер остался в Киеве и начал мобилизовать весь цивилизованный мир в поддержку Украины.
Что в ОП говорят о втором сроке Зеленского
Следующие президентские выборы в Украине должны пройти в 2024 году. Андрей Ермак – глава Офиса Президента – заявил, что пока нет никаких разговоров об этом. Приоритет – победа.
В то же время, Ермак надеется, что выборы в 2024 году удастся провести. Глава ОП убежден, что Зеленский должен пойти на второй срок.