Исследования социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют, что украинцы положительно относятся к действующему украинскому лидеру. Зеленскому доверяет 91% опрашиваемых.

Обратите внимание 24 февраля Зеленский сказал, что не знает, будет ли со мной говорить еще раз, – Байден

Кроме того, 65% опрашиваемых считают, что Зеленского следует переизбрать на второй срок. Люди готовы голосовать за действующего президента.

Любопытно! В 2019 году Зеленский получил голоса более 70% избирателей. Его поддержали более 13 миллионов человек.

Украинцы признаются, что стали больше доверять Зеленскому после 24 февраля. Уважение людей вызывает то, что украинский лидер остался в Киеве и начал мобилизовать весь цивилизованный мир в поддержку Украины.

Важно! Участие в опросе приняли украинцы от 18 лет. Свое мнение высказали жители всех областей Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Что в ОП говорят о втором сроке Зеленского

Следующие президентские выборы в Украине должны пройти в 2024 году. Андрей Ермак – глава Офиса Президента – заявил, что пока нет никаких разговоров об этом. Приоритет – победа.

В то же время, Ермак надеется, что выборы в 2024 году удастся провести. Глава ОП убежден, что Зеленский должен пойти на второй срок.