Дослідження соціологічної групи "Рейтинг" свідчать, що українці позитивно ставляться до чинного українського лідера. Зеленському довіряє 91% опитуваних.

Зверніть увагу 24 лютого Зеленський сказав, що не знає, чи говоритиме зі мною ще раз, – Байден

Окрім того, 65% опитуваних вважають, що Зеленського варто переобрати на другий термін. Люди готові голосувати за чинного президента.

Цікаво! У 2019 році Зеленський здобув голоси понад 70% виборців. Його підтримали понад 13 мільйонів людей.

Українці зізнаються, що почали більше довіряти Зеленському після 24 лютого. Повагу людей викликає те, що український лідер залишився у Києві й почав мобілізувати весь цивілізований світ на підтримку України.

Важливо! Участь в опитуванні взяли українці віком від 18 років. Свою думку висловили жителі усіх областей України, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Що в ОП кажуть про другий термін Зеленського

Наступні президентські вибори в Україні мають відбутися у 2024 році. Андрій Єрмак – глава Офісу Президента – заявив, що наразі немає жодних розмов про це. Пріоритет – перемога.

Водночас Єрмак сподівається, що вибори у 2024 році вдасться провести. Глава ОП переконаний, що Зеленський має піти на другий термін.