Дослідження соціологічної групи "Рейтинг" свідчать, що українці позитивно ставляться до чинного українського лідера. Зеленському довіряє 91% опитуваних.
Зверніть увагу 24 лютого Зеленський сказав, що не знає, чи говоритиме зі мною ще раз, – Байден
Окрім того, 65% опитуваних вважають, що Зеленського варто переобрати на другий термін. Люди готові голосувати за чинного президента.
Українці зізнаються, що почали більше довіряти Зеленському після 24 лютого. Повагу людей викликає те, що український лідер залишився у Києві й почав мобілізувати весь цивілізований світ на підтримку України.
Що в ОП кажуть про другий термін Зеленського
Наступні президентські вибори в Україні мають відбутися у 2024 році. Андрій Єрмак – глава Офісу Президента – заявив, що наразі немає жодних розмов про це. Пріоритет – перемога.
Водночас Єрмак сподівається, що вибори у 2024 році вдасться провести. Глава ОП переконаний, що Зеленський має піти на другий термін.