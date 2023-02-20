За словами лідера США, президент України тоді заявив, що не знає, коли вони говоритимуть ще раз. Про це Джо Байден розповів на брифінгу у Києві, інформує 24 Канал.
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Байден про розмову з Зеленським 24 лютого
Байден зазначив, що коли говорив з Володимиром Зеленським, у США ще була пізня ніч, а російські літаки вже перетнули кордон.
"Ви сказали мені, що чуєте звуки вибухів. Я тоді не міг у це повірити, що світ зміниться. Я запитав вас: що відбувається, що я можу для вас зробити, як можу допомогти", – пригадав американський лідер першу розмову з Зеленським в день повномасштабного вторгнення Росії.
Та додав, що на це запитання президент України сказав зібрати лідерів усього світу і просити їх підтримати нашу державу.
Ви тоді сказали, що не знаєте, коли і чи зможемо ми ще поговорити. Тієї ночі торік світ готувався до можливого падіння Києва. Наче й неочікувано що це трапилося рік тому. Тоді говорили про те, що, можливо Україні скоро настане кінець. Але минув рік, а Київ стоїть і Україна, і демократія стоїть непорушно, і Америка стоїть з вами, і весь світ вам допомагає,
– підкреслив Байден.
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Коротко про візит Джо Байдена до Києва
- Джо Байден прибув до Києва 20 лютого. Глава США зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським.
- Президенти мали розмову тет-а-тет. Володимир Зеленський планував обговорити з президентом США ситуацію на фронті.
- Байден анонсував новий пакет військової допомоги та додаткові санкції проти Росії. Також він оголосив про поставку критично необхідного озброєння, включно з артилерійськими боєприпасами, системами для ураження бронетехніки та радіолокаційними системами.
- Президент України заявив, що переговори з Джо Байденом були плідними. Глава держави переконаний, що результати зустрічі обов'язково вплинуть на поле бою.