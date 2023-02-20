По словам лидера США, президент Украины тогда заявил, что не знает, когда они будут говорить еще раз. Об этом Джо Байден рассказал на брифинге в Киеве, информирует 24 Канал.

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Байден о разговоре с Зеленским 24 февраля

Байден отметил, что когда говорил с Владимиром Зеленским, в США еще была поздняя ночь, а российские самолеты уже пересекли границу.

"Вы сказали мне, что слышите звуки взрывов. Я тогда не мог в это поверить, что мир изменится. Я спросил вас: что происходит, что я могу для вас сделать, как могу помочь", – вспомнил американский лидер первый разговор с Зеленским в день полномасштабного вторжения России.

Он добавил, что на этот вопрос президент Украины сказал собрать лидеров всего мира и просить их поддержать наше государство.

Вы тогда сказали, что не знаете, когда и сможем ли мы еще поговорить. В ту ночь в прошлом году мир готовился к возможному падению Киева. Будто и неожиданно, что это произошло год назад. Тогда говорили о том, что, возможно, Украине скоро придет конец. Но прошел год, а Киев стоит и Украина, и демократия стоит нерушимо, и Америка стоит с вами, и весь мир вам помогает,

– подчеркнул Байден.

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Коротко о визите Джо Байдена в Киев