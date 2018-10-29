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      "Второй караван мигрантов" штурмует границу Мексики, есть погибший: фото

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      "Второй караван мигрантов" штурмует границу Мексики, есть погибший: фото
      / Фото из открытых источников

      Мигранты из Центральной Америки, которые называют себя "вторым караваном", пытались силой пробиться на территорию Мексики через границу с Гватемалой.

      Об этом сообщает Associated Press.

      Во время столкновений с мексиканскими силовиками от резиновой пули погиб 26-летний гражданин Гондураса.

      Известно, что группа из нескольких сотен мигрантов из стран Центральной Америки следовала за первой группой из нескольких тысяч беженцев, которые отправились из Гондураса в США более 2 недель назад и неделю назад пересекли границу Мексики.

      Біженці Караван Мексика
      Беженцы решили применить силу на границе с Мексикой/ Источник: Twitter AJ+

      "Второй караван" пытался пробиться в первую группу, пока та оставалась в мексиканском городе Тепанатепек.

      Мигрантам удалось прорваться через ограждение на территории Гватемалы. Мексиканские пограничники не пропускали беженцев, из-за чего возникли стычки.

      Біженці мігранти Мексика
      Из-за стычек с правоохранителями погиб один мигрант/ Источник: AP

      При этом министр внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете Прида отрицает, что мексиканские силовики причастны к смерти беженца.

      Он отмечает, что мигранты пробились на мексиканскую часть границы и напали на правоохранителей с камнями, бутылками и петардами. У некоторых нападавших были "коктейли молотова" и огнестрельное оружие.

      Напомним, США направят более 800 военных на границу США и Мексики. Пентагон усилит границы, чтобы не пропустить в страну караван мигрантов из Латинской Америки.

      Что такое караван мигрантов?
      Тысячи мигрантов преодолели реку между Гватемалой и Мексикой. Все эти люди хотят попасть в США, спасаясь от высокого уровня бедности и насилия в Центральной Америке. Впоследствии часть из них решила вернуться домой, однако более четыре тысячи человек добрались до границы с США. Дональд Трамп ранее пообещал не впустить мигрантов в страну, утверждая, что среди них много преступников.

      Теги: Новости политики
      Источник: 24 Канал
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