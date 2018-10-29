"Второй караван мигрантов" штурмует границу Мексики, есть погибший: фото

Мигранты из Центральной Америки, которые называют себя "вторым караваном", пытались силой пробиться на территорию Мексики через границу с Гватемалой.

Об этом сообщает Associated Press.

Во время столкновений с мексиканскими силовиками от резиновой пули погиб 26-летний гражданин Гондураса.

Известно, что группа из нескольких сотен мигрантов из стран Центральной Америки следовала за первой группой из нескольких тысяч беженцев, которые отправились из Гондураса в США более 2 недель назад и неделю назад пересекли границу Мексики.



Беженцы решили применить силу на границе с Мексикой/ Источник: Twitter AJ+

"Второй караван" пытался пробиться в первую группу, пока та оставалась в мексиканском городе Тепанатепек.

Мигрантам удалось прорваться через ограждение на территории Гватемалы. Мексиканские пограничники не пропускали беженцев, из-за чего возникли стычки.



Из-за стычек с правоохранителями погиб один мигрант/ Источник: AP

При этом министр внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете Прида отрицает, что мексиканские силовики причастны к смерти беженца.

Он отмечает, что мигранты пробились на мексиканскую часть границы и напали на правоохранителей с камнями, бутылками и петардами. У некоторых нападавших были "коктейли молотова" и огнестрельное оружие.

Напомним, США направят более 800 военных на границу США и Мексики. Пентагон усилит границы, чтобы не пропустить в страну караван мигрантов из Латинской Америки.

Что такое караван мигрантов?

Тысячи мигрантов преодолели реку между Гватемалой и Мексикой. Все эти люди хотят попасть в США, спасаясь от высокого уровня бедности и насилия в Центральной Америке. Впоследствии часть из них решила вернуться домой, однако более четыре тысячи человек добрались до границы с США. Дональд Трамп ранее пообещал не впустить мигрантов в страну, утверждая, что среди них много преступников.