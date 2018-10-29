"Другий караван мігрантів" штурмує кордон Мексики, є загиблий: фото

Мігранти з Центральної Америки, які називають себе "другим караваном", намагались силою пробитись на територію Мексики через кордон з Гватемалою.

Про це повідомляє Associated Press.

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Під час сутичок із мексиканськими силовиками від гумової кулі загинув 26-річний громадянин Гондурасу.

Відомо, що група із кількасот мігрантів з країн Центральної Америки слідувала за першою групою з декількох тисяч біженців, які вирушили з Гондурасу до США понад 2 тижнів тому і тиждень тому перетнули кордон Мексики.



Біженці вирішили застосувати силу на кордоні з Мексикою/ Джерело: Twitter AJ+

"Другий караван" намагався пробитися до першої групи, поки та залишалася у мексиканському місті Тепанатепек.

Мігрантам вдалось прорватись через огорожу на території Гватемали. Мексиканські прикордонники не пропускали біженців – через це виникли сутички.



Через сутички із правоохоронцями загинув один мігрант/ Джерело: AP

При цьому міністр внутрішніх справ Мексики Альфонсо Наваррете Пріда заперечує, що мексиканські силовики причетні до смерті біженця.

Він зазначає, що мігранти пробились на мексиканську частину кордону та напали на правоохоронців з камінням, пляшками і петардами. У деяких нападників були "коктейлі молотова" і вогнепальна зброя.

Нагадаємо, США спрямують понад 800 військових на кордон США і Мексики. Пентагон підсилить кордони, аби не пропустити в країну караван мігрантів з Латинської Америки.

Що таке караван мігрантів?Тисячі мігрантів подолали річку між Гватемалою та Мексикою. Усі ці люди хочуть потрапити до США, утікаючи від високого рівня бідності та насильства у Центральній Америці. Згодом частина з них вирішила повернутися додому, проте понад чотири тисячі людей дісталися кордону з США. Дональд Трамп раніше пообіцяв не впустити мігрантів у країну, стверджуючи, що серед них багато злочинців.