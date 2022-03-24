Вторжение Путина изменило перспективу безопасности на долгое время, – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после саммита 24 марта рассказал, о чем шла речь. Едва ли не основной темой была безопасность стран-членов из-за вторжения России в Украину.

НАТО способствует безопасности и миру во всей Европе. По словам Столтенберга, безопасность не приходит бесплатно, передает 24 канал.

На тему Столтенберг заявил, что НАТО не будет размещать своих военных в Украине

С начала российского вторжения в Украину изменилась безопасность для НАТО в долгосрочной перспективе. Она требует больших усилий. Поэтому лидеры стран НАТО согласились обязаться взять на себя дополнительные материальные затраты и у нас есть планы значительного увеличения оборонных расходов,

– заявил Столтенберг.

По его словам, в это опасное время такие действия жизненно необходимы и в будущем над ними в рамках НАТО будут работать совместно.

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