Итальянский журналист и аналитик Euronews Альберто де Филлипис анализирует для 24 Канала одно из самых абсурдных событий современной истории, а также то, как мир просто проигнорировал его. Информации было достаточно даже в Италии – стране, давно инфицированной российской пропагандой. Журналист признается, что "на самом деле дьявол никогда не скрывался. Он был всегда для тех, кто хотел его увидеть".

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Операция в три этапа

Есть немногие исторические события, где существует в открытом доступе так много информации, как о вторжении России на Донбасс. В то же время тогда, в 2014 году, российская пропаганда сумела умело запудрить разум многим на Западе, что это якобы произошла некая "народная революция большинства русскоязычных, которые хотели сорвать цепи, которыми удерживали меньшинство украиноязычных".

В общей сложности всю эту историю можно разделить на 3 основные фазы:

Февраль – апрель 2014 года,

Апрель – июль 2014 года,

Июль 2014 – февраль 2022 года.

Первая фаза: в Украину заходят российские экстремисты-агитаторы. Несмотря на помощь из Москвы, эта фаза отличается определенной спонтанностью.

Вторая фаза: сотни наемников и вооруженных российским режимом головорезов прибывают в Донбасс. Это момент, когда "агитаторы" сходят со сцены, а работу начинают выполнять профессионалы войны.

Третья фаза предполагала медленное, но постепенное наступление российских войск без опознавательных знаков.

1 марта 2014 года здание областных властей в Харькове находилось под контролем евромайдановцев. Ситуация хоть и выглядела напряженной, но казалось, что насилия не произойдет. Вместо этого массово начали вспыхивать акции пророссийских сил.

Сначала демонстрации казались относительно мирными, хотя по отношению к власти в Киеве и звучали жесткие лозунги. Но вдруг группа из около 300 человек, хорошо организованная, атаковала здание. В евромайдановцев полетели бутылки, палки и камни.

Последние не смогли противостоять натиску, а поклонники "русского мера" выломали дверь, вошли в здание и заняли его. Евромайдановцев жестоко избила толпа.



Схватки в Харькове, 1 марта 2014 года / скриншот с видео

Справочно! 1 марта – седьмая годовщина захвата Харьковской облгосадминистрации и начало так называемой "русской весны" в Харькове. Митинг на площади Свободы, 1 марта 2014 года, перерос в избиение евромайдановцев и поднятие российского флага над облгосадминистрацией. В тот же день над зданием ОГА снова был украинский флаг.

В последующие годы российская пропаганда успешно пыталась стереть это событие и умалчивать о расправе над теми, кто защищал Конституцию, суверенитет и закон, поддерживая Украину. Это немаловажный момент. Едва ли не впервые в Украине российский флаг был поднят над зданием областной власти, в этом случае в Харькове.

Мужчина, поднимавший русский флаг на крыше здания, не был украинцем, а наоборот, россиянином, прибывшим в город для участия в беспорядках. Он снимал видео и публиковал свои успехи в социальных сетях. Тем временем избитые украинские активисты, еще находясь в больнице, рассказывали, что их атаковали российские вооруженные группы, прибывшие из российского Белгорода. В СМИ тогда показывали длинные очереди из автобусов с регистрацией Белгорода, которые ехали в Харьков.

Лицо террора и экстремизма

Россияне не прятались. Об этом даже говорил и карикатурный персонаж-антимайдановец, известный под псевдонимом "Топаз", подтвердивший присутствие "лиц" из российского Белгорода.

В то же время в Донецке другая группа демонстрантов прогнала со сцены представителей "Партии регионов" Януковича. Неизвестный никому раньше Павел Губарев провозгласил себя так называемым "губернатором Донбасса". Это продлится недолго, но кто такой Павел Губарев? Это неонацист, член движения под названием "Русское национальное единство".



Губарев на митинге / фото росСМИ

Вместе с Губаревым в те дни, на территории Украины, действовал также и Ростислав Журавлев – руководитель "Другой России", национально-большевистской партии Лимонова. Именно Журавлев, россиянин из Екатеринбурга, установил русский флаг в Донецке. Журавлев, впоследствии превратившийся в бойца российских оккупантов, погибнет на фронте на Донбассе. Хотя есть обоснованные подозрения считать, что он погиб из-за того, что знал слишком много.

Журналев Один из военных пропагандистов России Журавлев / фото росСМИ

Еще одна фигура, присутствующая в те дни в Донбассе – Алексей Худяков, лидер расистской экстремистской группы антимигрантского толка "Московский щит". Худяков – это преступник, видео с которым можно найти в сети, где он, держа пистолет, угрожает мигрантам из бывших советских республик.

Российские экстремисты неоднократно "рекрутировали" своих головорезов-добровольцев, чтобы потом отправить их в Украину.



Алексей Худяков / фото росСМИ

Среди самых активных российских организаций, участвовавших в войне против Украины было и так называемое "Движение евразийской молодежи" под руководством извечного идеолога "русского мира" Александра Дугина.

Кстати, 31 марта 2014 года один из лидеров движения, Олег Бахтияров, был схвачен СБУ в Киеве – за подготовку захвата Верховной Рады и Кабмина.



Олег Бахтияров / фото росСМИ

Еще одной важной фигурой русской неонацистской сцены является Дмитрий Демушкин – руководитель "Славянского Союза", который рассказывал, что его наняли непосредственно в Кремле для руководства добровольческим отрядом в Донбассе, с обещанием сделать его мэром одного из оккупированных городов.

Его "Славянский Союз" играет важную роль, и Донбасс действительно разделят между боевыми группировками, а разные предводители этих банд будут вести себя точно так же, как и головорезы где-то в Африке или Афганистане, с правом давать "жизнь или смерть своим "подданным". , по его собственным словам, был нанят Дмитрием Рогозиным, тогдашним заместителем российского премьер-министра, а впоследствии председателем целого космического агентства.

Рогозин всегда был сторонником националистических и неонацистских взглядов и был очень близок к "Русскому национальному объединению". Эта группа в Украине удерживала парамилитарные группы под руководством Петра Баркашова, сына основателя Александра Баркашова



Дмитрий Демушкин / фото росСМИ

Справочно! В Одессе 19 февраля 2014 года произошла первая стычка, когда возле здания ОГА проходила акция "Довольно стрелять", направленная против применения милицией оружия против активистов Евромайдана в Киеве. Во время акции на активистов Евромайдана напали более 200 антимайдановцев, одетых в шлемы и маски, вооруженных бейсбольными битами.



Кроме протестующих пострадали три журналиста, двое операторов и даже священник. Эта группа станет известна как "Одесская группа" и играет центральную роль в событиях, приведших к событиям 2 мая 2014 года.

Среди них был и Антон Раевский – неонацист из Санкт-Петербурга, призвавший к геноциду украинцев и автор книги "85 дней в Славянске", где признал совершение нескольких преступлений. За это он должен провести конец своих дней в тюрьме. Среди событий, описанных этим преступником, есть утверждение, что "парамилитарные группы милиции едва держали оборону до осени, без определяющей помощи главных сил" (ни разу не называет прямо российские силы, но смысл понятен).

В частности, в интервью Сергею Цыплякову, другому персонажу, причастному к операции, он откровенно признает, что "мы не могли взять контроль над протестами и не имели бы сил для военного восстания, главные силы (опять) были решающими". И перечисляет в книге количество поставок тяжелого оружия из России.

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Военный преступник Антон Раевский / фото росСМИ

Еще одной фигурой российского вторжения является Даниил Бессонов – представитель так называемой марионеточной "ДНР", который в статье 2019 года откровенно признал, что "в 2014 году было немного тех, кто был готов воевать. В 2014 году только 0,28% тех, кто смог взять в руки оружие, присоединились к милиции".



Даниил Бессонов / фото росСМИ

В то время захват территории Украины также руководствовался и Александром Бородаем . Он возглавлял так называемое "правительство" самопровозглашенной "республики", а впоследствии был отмечен и даже стал депутатом российской Госдумы. Бородай и Гиркин – это те два путинских наемника, на зарплату которых наняли и Константина Малофеева, известного как "олигарха божьего" и спонсора ультраправых движений по всей Европе.

. Он возглавлял так называемое "правительство" самопровозглашенной "республики", а впоследствии был отмечен и даже стал депутатом российской Госдумы. Бородай и Гиркин – это те два путинских наемника, на зарплату которых наняли и известного как "олигарха божьего" и спонсора ультраправых движений по всей Европе. В этой цепочке военных преступников на первом месте стоит, конечно же, Владислав Сурков –главный "помощник Путина по вопросам террористов-сепаратистов".

–главный "помощник Путина по вопросам террористов-сепаратистов". Также активно боевикам помогал и Ростислав Ищенко, руководитель ультраправого движения "Русская сила". Он работал обозревателем российского пропагандистского Russia Today и Украина.ру, а также активно поддерживал российскую интервенцию в Сирии.

Вся эта информация мистифицируется, потому что "видящие дьявола" часто лишены возможности подробно исследовать и определять того, кто стоит за всем этим. А также, кто платит эту кампанию или как и при каких условиях осуществляется контроль над теми, кто выполняет приказы. Поэтому действия дьявола становятся заметны только для тех, кто их совершает, и для тех, кто остался в живых, после того как дьявол перестал им управлять.