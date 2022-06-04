Речь идет о продовольственном, энергетическом и финансовом кризисах. Они, убежден генсек ООН, бьют, прежде всего, по людям, странам и экономикам, которых можно назвать уязвимыми.

Читайте также ВСУ продвигаются по Херсонщине, переговоры возобновят, когда будет оружие: основное за 101 день войны

За более чем три месяца война унесла тысячи жизней

Соответствующую публикацию генсек ООН посвятил 100 дню украинскому противостоянию российской агрессии. Он подчеркнул, что за три месяца война, развязанная страной-оккупанткой, уже стала причиной тысячи утраченных жизней, а также бесконечного количества разрушений. Кроме того, свои дома вынужденно покинули миллионы людей. Все это не только вопиющее нарушает права человека, но и становится причиной нарастания трехмерного глобального кризиса.

В ООН отмечают, что поддерживали украинцев с начала полномасштабного вторжения. Организация предоставляла все необходимое, чтобы наше государство преодолевало гуманитарные последствия войны. Кроме того, проведено немало работы для того, чтобы весь мир видел, какие последствия могут иметь столь масштабные боевые действия, а также возможная эскалация.

Гутерреш призвал прекратить насилие

В своем обращении генсекретарь ООН призвал:

немедленно прекратить насилие в Украине;

предоставить беспрепятственный гуманитарный доступ ко всем, кто в этом нуждается;

обеспечить безопасную эвакуацию мирного населения страны, которое сейчас находится в горячих точках;

защитить права гражданских, а также соблюдать международные нормы прав человека.

В то же время он добавил, что прекращение войны возможно только благодаря диалогу и переговорному процессу. Гутерреш подчеркнул, что ООН будет поддерживать усилия Украины и России в стремлении поставить конец этим ужасам в дипломатической плоскости.

Эрдоган предлагает Украине и России встретиться в Стамбуле

Реджеп Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину продолжить переговорный процесс. Он считает, что представители Украины, страны-агрессорки и ООН могут встретиться в Стамбуле. Там они могли бы обсудить шаги, позволяющие мирным путем прекратить войну.

Накануне свою позицию по возобновлению переговоров озвучил Давид Арахамия . Представитель украинской стороны в переговорной группе отметил, что есть одно условие, при котором их можно будет восстановить. И говорится о получении нашим государством достаточно оружия. Это, уверен Арахамия, позволит укрепить переговорные позиции Украины. И только в таком случае можно будет рассуждать о возможных переговорах.

Достойно внимания – в США считают, что Россия первой предложит прекратить огонь: смотрите видео