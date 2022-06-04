Мовиться про продовольчу, енергетичну та фінансову кризи. Вони, переконаний генсек ООН, б'ють передовсім по людях, країнах і економіках, яких можна назвати вразливими.

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За понад три місяці війна забрала тисячі життів

Відповідну публікацію генсек ООН присвятив 100 дню українському протистоянню російській агресії. Він підкреслив, що за понад три місяці війна, розв'язана країною-окупанткою, вже стала причиною тисячі втрачених життів, а також нескінченної кількості руйнувань. Крім того, свої домівки вимушено покинули мільйони людей. Усе це не лише кричуще порушує права людини, а й стає причиною наростання тривимірної глобальної кризи.

В ООН наголошують, що підтримували українців від початку повномасштабного вторгнення. Організація надавала усе необхідне, щоб наша держава долала гуманітарні наслідки війни. Крім того, проведено чимало роботи для того, щоб весь світ бачив, які наслідки можуть мати такі масштабні бойові дії, а також можлива ескалація.

Гутерреш закликав припинити насильства

У своєму зверненні генсекретар ООН закликав:

негайно припинити насильство в Україні;

надати безперешкодний гуманітарний доступ до всіх, хто цього зараз потребує;

забезпечити безпечну евакуацію мирного населення країни, яке зараз перебуває у гарячих точках;

захистити права цивільних, а також дотримуватись міжнародних норм прав людини.

Водночас він додав, що припинення війни можливе лише завдяки діалогу та перемовному процесу. Гутерреш підкреслив, що ООН підтримуватиме зусилля України та Росії у прагненні поставити край цим жахіттям у дипломатичній площині.

Ердоган пропонує Україні та Росії зустрітись у Стамбулі

Реджеп Ердоган запропонував президентові Росії Володимирові Путіну продовжити перемовний процес. Він вважає, що представники України, країни-агресорки та ООН можуть зустрітись у Стамбулі. Там вони могли б обговорити кроки, які дозволили б мирним шляхом припинити війну.

Напередодні свою позицію стосовно відновлення переговорів озвучив Давид Арахамія. Представник української сторони у переговорній групі зазначив, що є одна умова, за якої їх можна буде відновити. І мовиться про отримання нашою державою достатньо зброї. Це, переконаний Арахамія, дозволить зміцнити переговорні позиції України. І лише в такому разі можна буде міркувати над можливими перемовинами.

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