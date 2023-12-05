Об этом генеральный секретарь НАТО рассказал в эфире национального марафона. Он подчеркнул, что Альянс знал, что Россия должна вторгнуться в Украину, передает 24 Канал.

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Генсек Альянса отметил, что очень хорошо помнит, что 24 февраля 2022 г. он вместе с другими представителями стран-членов НАТО собрались в штаб-квартире. Тогда они согласовали совместное заявление в поддержку Украины.

Мы осудили российское вторжение. Мы были хорошо подготовлены, собрались ранним утром, потому что знали, что вторжение состоится,

– сказал Столтенберг.

Он отметил, что союзники предупреждали украинские власти о намерениях россиян неделями, а то и местами. Затем, по словам Столтенберга, в штаб-квартиру приехала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского Совета Мишель из Европейского Союза.

"Мы провели совместную пресс-конференцию, где заявили о нашей поддержке. Мы тогда активировали оборонные планы НАТО, которые предполагали перегруппировку сил обороны на восточные границы", рассказал генсек НАТО.

Он отметил, что 24 февраля было "очень драматичным днем". После всех мер он также поговорил с президентом Зеленским и выразил ему свою поддержку.

В то же время, Столтенберг отметил, что Альянс ожидал, что вторжение достигнет действительно подобных масштабов. Ведь еще до боевых действий видели большое военное скопление россиян.

Мы видели скопления на юге, востоке и севере в Беларуси. У нас были достаточно точные данные о планах россиян и их намерении взять под контроль Украину,

– подчеркнул он.

Напоследок генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Альянс был готов к полномасштабному вторжению такого большого размаха, потому что увидели все собравшиеся на украинской границе группировки.

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