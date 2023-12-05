Про це генеральний секретар НАТО розповів в ефірі національного марафону. Він наголосив, що Альянс знав, що Росія має вторгнутися в Україну, передає 24 Канал.

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Столтенберг сказав, що робив на початку вторгнення Росії

Генсек Альянсу зазначив, що дуже добре пам'ятає, що 24 лютого 2022 року він разом з іншими представниками країн-членів НАТО зібралися в штаб-квартирі. Тоді вони погодили спільну заяву на підтримку України.

Ми засудили російське вторгнення. Ми були добре підготовлені, зібралися рано вранці, бо знали, що вторгнення відбудеться,

– сказав Столтенберг.

Він зазначив, що союзники попереджали українську владу про наміри росіян тижнями, а то і місцями. Потім, за словами Столтенберга, до штаб-квартири приїхала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та очільник Європейської Ради Мішель з Європейського Союзу.

"Ми провели спільну пресконференцію, де заявили про нашу підтримку. Ми тоді активували оборонні плани НАТО, які передбачали перегрупування сил оборони до східних кордонів", – розповів генсек НАТО.

Він зазначив, що 24 лютого було "дуже драматичним днем". Після всіх заходів він також поговорив із президентом Зеленським та висловив йому свою підтримку.

Водночас Столтенберг зазначив, що Альянс очікував, що вторгнення досягне дійсно подібних масштабів. Адже ще до самих бойових дій бачили велике військове скупчення росіян.

Ми бачили скупчення на півдні, сході та півночі, в Білорусі. У нас були доволі точні дані щодо планів росіян і їхнього наміру взяти під контроль Україну,

– наголосив він.

Наостанок генеральний секретар НАТО підкреслив, що Альянс був готовий до повномасштабного вторгнення такого великого розмаху, бо побачили всі угрупування, які зібралися на українському кордоні.

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