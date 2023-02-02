Об этом рассказал Командующий группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк. Тогда он как раз командовал Операцией Объединенных сил.

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Он напомнил, что огонь в основном велся из населенных пунктов. Цель – спровоцировать нас на ведение ответного огня и обвинить в нанесении ударов по мирному населению, чтобы создать повод для дальнейшей эскалации.

Также враг приступил к проведению активных мобилизационных мероприятий. Боевые бригады противника доукомплектовывались и выводились с линии столкновения для создания ударных группировок. Их меняли подразделения, сформированные из мобилизованных. Было ясно видно, что все идет к вторжению и боевым действиям. Поэтому мы к этому готовились,

– заверил Павлюк.

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева отметил, что тогда приоритетной задачей было сохранение жизни личного состава. Ведь только так можно нанести противнику невосполнимые потери.

"Поэтому мы не теряли времени. Понимая угрозу, мы принимали все возможные меры противодействия. В частности, по усилению оборонных рубежей и позиций и перегруппировке наших войск с учетом возможных вариантов действий противника", – пояснил он.

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Также было осуществлено:

перемещение и тренировка резервов на наиболее угрожающих направлениях,

рассредоточение материально-технического снабжения и боеприпасов.

Создавались ошибочные позиции и районы обороны, был проведен ряд мероприятий по живучести и безопасности пунктов управления. Весь этот комплекс мероприятий дал свой результат,

– констатировал Александр Павлюк.

По его словам, украинские защитники смогли предусмотреть первый удар россиян и предотвратить большие потери.

"После этого мощные удары начались на направлении Счастья и Волновахи. У врага была задача пробить нашу оборону, рассечь, уничтожить. Наши войска с отличием справились: эти удары были отбиты, противник – уничтожен. Однако это был вал, катившийся волна за волной: одну уничтожили – пошла вторая, третья, четвертая", – очертил обстановку Павлюк.

Он добавил, что в первый день все попытки прорвать нашу оборону закончились для врага безрезультатно и большими потерями.

Добавим, что сейчас активно говорят о планах врага провести решающую наступательную операцию на Донбассе. Ожидается, что это может произойти в феврале или в марте. В американском Институте изучения войны отметили, что оккупанты, чтобы добиться успеха, враг планирует привлекать больше живой силы. Ведь преимущества у технике и ее качества у россиян нет.