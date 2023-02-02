Про це розповів Командувач угруповання сил і засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Тоді він якраз командував Операцією Об'єднаних сил.

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Він пригадав, що вогонь переважно вівся з населених пунктів. Мета – спровокувати нас на ведення вогню у відповідь та звинуватити у завданні ударів по мирному населенню, щоб створити привід для подальшої ескалації.

Також ворог розпочав проведення активних мобілізаційних заходів. Бойові бригади противника доукомплектовувалися та виводилися з лінії зіткнення для створення ударних угруповань. Їх міняли підрозділи, сформовані з мобілізованих. Було чітко видно, що все йде до вторгнення та бойових дій. Тому ми до цього готувалися,

– запевнив Павлюк.

Командувач угруповання сил і засобів оборони Києва зауважив, що тоді пріоритетною задачею було збереження життя особового складу. Адже лише так можна завдати противнику непоправних втрат.

"Тому ми не втрачали часу. Розуміючи загрозу, ми вживали всіх можливих заходів протидії. Зокрема з посилення оборонних рубежів і позицій та перегрупування наших військ з урахуванням можливих варіантів дій противника", – пояснив він.

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Також було здійснено:

переміщення та тренування резервів на найбільш загрозливих напрямках,

розосередження матеріально-технічного забезпечення та боєприпасів.

Створювались хибні позиції та райони оборони, була проведена низка заходів щодо живучості та безпеки пунктів управління. Весь цей комплекс заходів дав свій результат,

– констатував Олександр Павлюк.

За його словами, українські захисники змогли передбачити перший удар росіян і запобігти великим втратам.

"Після цього потужні удари почалися на напрямку Щастя та Волновахи. У ворога було завдання пробити нашу оборону, розсікти, знищити. Наші війська на відмінно впоралися: ці удари були відбиті, противник – знищений. Проте це був вал, що котився хвиля за хвилею: одну знищили – пішла друга, третя, четверта", – окреслив обстановку Павлюк.

Він додав, що у перший день всі спроби прорвати нашу оборону закінчилися для ворога безрезультатно та великими втратами.

Додамо, що зараз активно говорять про плани ворога провести вирішальну наступальну операцію на Донбасі. Очікується, що це може статися в лютому або березні. В американському Інституті вивчення війни зазначили, що окупанти, аби досягти успіху, ворог планує залучати більше живої сили. Адже переваги у техніці та її якості у росіян немає.