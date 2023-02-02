В американському Інституті вивчення війни зазначили, що окупанти, аби досягти успіху, ворог планує залучати більше живої сили. Адже переваги у техніці та її якості у росіян немає.

Важливо Росія готується до нового наступу: у розвідці назвали пріоритети Путіна в Україні

Загроза нового наступу ворога

Українські офіційні особи продовжують попереджати про наміри Росії провести вирішальну наступальну операцію на Донбасі в лютому або березні.

Що кажуть військові

Так, представник Головного управління військової розвідки Андрій Юсов заявив 1 лютого, що Україна перебуває напередодні активної фази бойових дій, яка триватиме протягом наступних двох місяців. Юсов зазначив, що поганий стан російської військової техніки змусить російське військове командування масово використовувати сили, які переважають за чисельністю над українськими захисниками, щоб досягти успіху.

Український полковник Сергій Грабський заявив, що Росія не має достатніх сил для проведення наступу по всій лінії фронту в Україні протяжністю 1500 кілометрів і зосередить свої зусилля на захопленні Донецької та Луганської областей.

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Як зазначають в ISW з посиланням на слова відомого російського військового блогера, перспектива російської наступальної операції, схоже, не викликає паніки серед українських військ. Навпаки – наші захисники продовжують розробляти свої контрнаступальні плани.

Цікаво! Ще 31 січня ISW повідомив, що українські військові підтвердили свій намір розпочати великі контрнаступальні операції до літа 2023 року.

Чи повториться сценарій 24 лютого

Як раніше сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, Росія здатна готувати такий самий сценарій як 24 лютого 2022 року. Ймовірно, наступ хочуть повторити на річницю повномасштабного вторгнення. Ворог може спробувати атакувати з Півночі, Сходу та Півдня.

Секретар РНБО вважає, що наступні кілька місяців будуть вирішальними у російсько-українській війні. Він закликав партнерів надсилати більше зброї. Зокрема, Україні потрібні реактивні літаки та винищувачі.