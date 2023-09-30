Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны – Кирилл Буданов в проекте Дмитрия Комарова. "Год. Харьковщина". В частности, глава разведки отметил, что оккупанты не были уверены, что Харьков "ждет" российских военных, передает 24 Канал.

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Буданов рассказал о деталях совещания россиян

Глава ГУР МО подчеркнул, что россияне верили, что украинский Харьков ждет "освободителей", а значит, не будет противиться вторжению в Украине, и оккупанты смогут "быстро захватить город" без сопротивления.

Однако за две недели до вторжения среди военно-политического руководства России начали распространяться сомнения в возможности такого сценария событий.

За две недели до начала всех этих событий было одно интересное совещание, на котором в очередной раз начали дискуссию или все готово (к полномасштабному вторжению в Украину – 24 Канал). И началась определенная неуверенность, что там все так уж сильно ждут русских вояк,

– сказал Буданов.

Он также отметил, что на этом совещании также поднимались вопросы денег, которые выделили на войну против Украины. По словам начальника разведки, эти средства разграбили российские военные.

В то же время Буданов отметил, что на следующем совещании перед самым вторжением в Украину все военно-политическое руководство России утверждало, что армия готова и "надо заходить".

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