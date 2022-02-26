Глава государства сказал, что потери врага очень серьезны. Речь идет о сотнях и сотнях солдат армии-агрессора.

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Владимир Зеленский о потерях

Президент подчеркнул, что украинцы героически сопротивляются российской агрессии, но, к сожалению, потери есть и в наших рядах. По его словам, эту агрессию невозможно оправдать, поэтому враг вынужден придумывать все более абсурдные обвинения для того, чтобы делать хотя бы какие то заявления.

Уверен, что эти обвинения они необъективны. В них никто не поверит. Не поверят украинцы. Не поверит мир. Не поверят граждане Российской Федерации,

– добавил украинский гарант.

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