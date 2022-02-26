Глава держави сказав, що втрати ворога дуже серйозні. Йдеться про сотні та сотні солдатів армії-агресора.

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Володимир Зеленський про втрати

Президент наголосив, що українці героїчно чинять спротив російській агресії, але, на жаль, втрати є й у наших лавах. За його словами цю агресію неможливо виправдати, тож ворог вимушений придумувати все абсурдніші звинувачення задля того, щоб робити хоча б якісь заяви.

Впевнений, ці звинувачення вони необ'єктивні. У них ніхто не повірить. Не повірять українці. Не повірить світ. Не повірять громадяни Російської Федерації,

– додав український гарант.

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