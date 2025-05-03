Проблемы с сердцем возникали у сербского президента неоднократно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на PTC.

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В каком состоянии находится Вучич

Динчич подчеркнул, что за последнее десятилетие у президента трижды возникали подобные проблемы, и все они связаны с критически высоким артериальным давлением.

Я не могу говорить о подробностях, но во время своего пребывания в Америке президент почувствовал сильную боль в груди, которая длилась недолго, по его словам, всего несколько секунд, что не совсем согласуется со словами присутствующих в зале, которые утверждают, что боль длилась несколько дольше,

– заявил он.

После полного обследования медики пришли к выводу, что состояние главы государства пока "стабильное и удовлетворительное". Ему изменили схему лечения и посоветовали продолжить дальнейшее регулярное наблюдение и лечение.

Ожидается, что Вучич покинет медучреждение в течение часа, однако, по словам Динчича, вернуться к обычному графику работы в ближайшие несколько дней президент не сможет.

Напомним, Вучич обещал поехать в Москву на 9 мая. Сербская военная часть даже примет участие в параде.

Сербии могут заблокировать вступление в Европейский Союз, если ее президент Александар Вучич в следующем месяце приедет в Россию на "парад победы" к Владимиру Путину.

Добавим, что другой европейский товарищ Путина – премьер Словакии Роберт Фицо – все же планирует быть на путинском параде. Хотя он также мог иметь проблемы со здоровьем, как предполагали СМИ.